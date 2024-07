(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire positif après la publication d'une série de données macroéconomiques.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,5 % à 34 494,69, le Mid-Cap était dans le vert de 0,3 % à 48 604,23, le Small-Cap a cédé 0,1 % à 29 226,93, tandis que l'Italie Growth a progressé de 0,1 % à 8 101,69.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,6 pour cent, le FTSE100 de Londres est en hausse de 0,4 pour cent et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,1 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, le taux d'inflation annuel en France est tombé à 2,2 pour cent en juin 2024, en baisse par rapport aux 2,3 pour cent du mois précédent, mais en révisant à la hausse l'estimation préliminaire de 2,1 pour cent.

En outre, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation en Espagne a été confirmé à 3,4 pour cent en juin 2024, en dessous du plus haut de plus d'un an de 3,6 pour cent enregistré en mai.

Sur le Mib, une bonne séance pour Inwit, qui a gagné 2,0 % et a pris la tête. Tenaris et Enel se sont également bien comportés, en hausse de 1,8 % et 1,4 % respectivement.

Iveco a grimpé de 0,8%. La société a annoncé mercredi qu'Iveco Bus, la marque d'autocars urbains, interurbains et de tourisme du groupe, avait signé un contrat-cadre pour la fourniture de plus de 900 autobus Crossway à la société autrichienne ÖBB Postbus AG, la plus grande société d'autobus du pays et le leader du marché des services d'autobus régionaux. Le contrat-cadre a une valeur totale d'environ 225 millions d'euros.

Parmi les porteurs, on trouve Brunello Cucinelli, qui se situe en bas de l'échelle et cède 0,8 pour cent. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente, à 620,7 millions d'euros contre 543,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Sur le plan géographique, les Amériques ont enregistré une hausse de 19 %, l'Europe de 9 % et l'Asie de 14 %. Par canal de vente, le commerce de détail a augmenté de 15 % et le commerce de gros de 13 %.

Les banques ont également baissé, Monte dei Paschi di Siena et BPER Banca reculant respectivement de 0,4 % et 0,3 %.

Sur le segment des cadets, Fincantieri - dans le rouge de 1,1 % - a déclaré que la période d'offre d'option pour son augmentation de capital a été conclue avec succès.

Environ 99,2% du nombre total d'actions offertes ont été souscrites, pour un montant total d'environ 396 millions d'euros.

Webuild - dans le rouge de 0,5 % - a annoncé jeudi qu'il était en pole position pour un nouveau projet de mobilité durable à Melbourne : le groupe, qui fait partie de la coentreprise Terra Verde, a été sélectionné comme le plus offrant pour le lot "Tunnels North" de la Suburban Rail Loop East. L'attribution définitive du contrat est attendue dans le courant de l'année.

LU-VE - inchangé à 26,75 EUR - a annoncé jeudi que les ventes de produits au premier semestre ont chuté de 8,4 % en glissement annuel à 292,8 millions d'EUR, conformément aux attentes. Le carnet de commandes, en revanche, a augmenté de 9,4% en glissement annuel et de 1,2% en glissement annuel à 170,9 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Unieuro a baissé de 0,2% après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé le premier trimestre au 31 mai avec des revenus de 533,9 millions d'euros, en baisse de 7,0% d'une année sur l'autre à 573,8 millions d'euros.

Pour la période, l'EBIT ajusté s'est élevé à 4,1 millions d'euros, une amélioration de plus de 50 % par rapport au trimestre précédent et conforme aux attentes, alors qu'il était négatif de 8,5 millions d'euros au premier trimestre de l'année précédente.

Gefran est stable à 8,80 euros par azone. La société a annoncé jeudi que, en accord avec Fingefran, la société holding qui contrôle le groupe, elle avait signé un accord avec l'actuel PDG, Marcello Perini, dans lequel il s'engageait à maintenir le gestionnaire à la tête de Gefran jusqu'à l'approbation du budget 2028.

De son côté, Perini a accepté de rester à la tête de l'entreprise au moins jusqu'à la date convenue.

PLC - inchangée à 1,61 EUR par action - a annoncé jeudi que PLC System a signé deux contrats pour la construction d'infrastructures HT/MT pour la connexion au réseau électrique de deux parcs éoliens d'une capacité de 45 MWp et 80 MWp respectivement, situés dans la province de Foggia, détenus par la société ad hoc Veneta Energie du groupe BKW. Le montant total du contrat s'élève à plus de 11,5 millions d'euros, dont plus de 9,5 millions d'euros pour les seuls services rendus par PLC System.

Parmi les PME, Orsero a augmenté de 0,2% après avoir annoncé la conclusion de son programme de rachat d'actions.

Au total, 80 720 actions propres ont été achetées entre le 17 juin et le 11 juillet inclus, à un prix moyen de 12,5349 euros et pour une valeur totale de 1 million d'euros.

Ainsi, Orsero détient en portefeuille un total de 833 857 actions propres, soit 4,716% du capital.

Simone - dont le cours est stable à 1,91 EUR par action - a annoncé jeudi qu'elle avait demandé à bénéficier d'avantages fiscaux dans le cadre de la zone économique spéciale. La société investira 2,5 millions d'euros dans une nouvelle usine d'impression numérique, dont 2,3 millions d'euros seront éligibles à la fois à la ZES et aux avantages fiscaux 4.0.

Le conseil d'administration de Gibus - qui n'a pas encore été affecté par la transaction - a examiné et approuvé jeudi les revenus d'exploitation consolidés au 30 juin, une période terminée avec des revenus de 47,6 millions d'euros, en baisse de 6,2 % par rapport aux 50,7 millions d'euros au 30 juin 2023. Les revenus d'outre-mer se sont élevés à 21,3 millions d'euros et ont représenté 45% du total, alors qu'ils étaient de 22,0 millions d'euros au 30 juin 2023, soit 43% du total.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 2,5 % à 41 190,68, le Shanghai Composite a terminé à parité à 2 971,30 et le Hang Seng a gagné 2,5 % à 18 276,12.

À New York, à la clôture de jeudi, le Dow a progressé de 0,1 % à 39 753,75, le Nasdaq a cédé 2,0 % à 18 283,41 et le S&P 500 a chuté de 0,9 % à 5 584,54.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0870 USD contre 1,0867 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2915 USD contre 1,2913 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 86,17 USD le baril contre 85,53 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 410,00 USD l'once contre 2 418,23 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend les données de Baker Hughes des États-Unis à 1900 CEST dans l'après-midi. Enfin, à 2130 CEST, comme d'habitude le vendredi, ce sera le tour du rapport COT.

Du côté des entreprises, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

