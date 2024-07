Fondateur de Brunello Cucinelli SpA, Progetto Digitale Srl et Brunello Cucinelli Hong Kong Ltd, Brunello Cucinelli est actuellement président exécutif de Brunello Cucinelli SpA, président du Teatro Stabile dell'Umbria et président-directeur général de Fedone Srl. M. Cucinelli est également membre du conseil d'administration de la Fondazione Altagamma, de Cashmere Paris SARL, de Cucinelli Brunello Europe SRL et de Parmenide SRL et président de la Fondation Brunello Cucinelli.

Fedone Srl operates as a investment holding company. The company is headquartered in Corciano, Italy.