Levi Strauss a mis fin au procès qui l'opposait à la marque italienne de mode de luxe Brunello Cucinelli pour contrefaçon de sa patte de poche rectangulaire familière et protégée par une marque déposée.

Levi a notifié mardi à un juge fédéral d'Oakland, en Californie, qu'elle classait l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être intentée. Des pourparlers en vue d'un règlement ont été entamés peu de temps après que Levi a intenté une action en justice en janvier.

Ni Levi ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Une porte-parole de Brunello Cucinelli n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Levi a accusé Brunello Cucinelli de vendre des vêtements contenant des copies "presque identiques" de son logo, que le détaillant de denim et d'autres vêtements a déposé en 1938, et a fourni 14 photos illustrant la contrefaçon présumée.

Basée à San Francisco, la société Levi a intenté ces dernières années plusieurs actions en justice pour protéger ses onglets, affirmant que la vente de produits contrefaits sèmerait la confusion dans l'esprit des consommateurs et causerait des dommages irréparables à son fonds de commerce.

Les marques Levi comprennent également Dockers et Beyond Yoga.

La société a réglé des procès similaires contre Yves Saint Laurent de Kering et Kenzo de LVMH.

L'affaire est la suivante : Levi Strauss & Co v Brunello Cucinelli USA Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-00399. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Blake Brittain à Washington, D.C. ; Rédaction de Bill Berkrot)