Levi Strauss a intenté un procès à Brunello Cucinelli, accusant la marque italienne de mode de luxe d'avoir enfreint sa marque déposée de poche rectangulaire.

Dans une plainte déposée mardi soir devant le tribunal fédéral de San Francisco, Levi a fourni 14 photos de vêtements Brunello Cucinelli contenant des copies "presque identiques" de sa patte, que le détaillant de denim et d'autres vêtements a déposée en 1938.

Levi a déclaré que les consommateurs risquaient d'être désorientés et qu'elle risquait de perdre des ventes et de subir des "dommages incalculables et irréparables" à son image et à sa réputation si Brunello Cucinelli ne cessait pas de vendre ses vêtements de contrefaçon.

L'action en justice vise à faire cesser les ventes de produits contrefaits, à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés, y compris le manque à gagner, et à obtenir d'autres réparations. Levi a déclaré que les tentatives répétées pour résoudre le litige sans passer par la voie judiciaire n'ont pas abouti.

Brunello Cucinelli n'a pas fait de commentaire immédiat mercredi.

Les marques de Levi's comprennent également Dockers et Beyond Yoga.

Ces dernières années, la société basée à San Francisco a intenté plusieurs procès pour protéger ses marques, notamment contre Yves Saint Laurent (Kering) et Kenzo (LVMH). Ces deux procès se sont soldés par des règlements.

L'affaire est la suivante : Levi Strauss & Co v Brunello Cucinelli USA Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-00399. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire d'Eliza Anzolin à Milan ; Rédaction de Bernadette Baum)