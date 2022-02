Le cadre technologique McCarthy rejoint Peloton, les investisseurs saluent son arrivée.

M. McCarthy a consolidé ses références dans la Silicon Valley et à Wall Bourse lorsqu'il a travaillé aux côtés des fondateurs de sociétés en tant que directeur financier des sociétés de streaming par abonnement Netflix et Spotify Technology.

Ces compétences vont maintenant être mises à l'épreuve alors qu'il remplace le cofondateur de Peloton, John Foley, au poste de direction et qu'il tente de récupérer des milliards de dollars de valeur effacée au cours de l'année dernière.

Les investisseurs ont salué son arrivée en faisant grimper le cours de l'action Peloton de 30 % mardi, soit plus que les gains réalisés grâce à l'annonce de la possibilité d'une reprise de Peloton.

Dan Rosensweig, directeur général de la société de services aux étudiants Chegg, où M. McCarthy a siégé en tant que directeur, l'a qualifié de "choix parfait" pour mener Peloton vers son prochain chapitre.

"McCarthy aidera à redresser l'économie financière et unitaire, et son expérience dans le domaine du divertissement, de l'éducation, de la musique et de la mode permettra d'accroître la valeur de la base de consommateurs de Peloton", a déclaré Rosensweig à Reuters, ajoutant que son expertise dans les modèles d'abonnement et la compréhension des finances d'une entreprise en faisait un choix évident pour le poste.

Mais McCarthy, qui a pris sa retraite en tant que directeur financier de Spotify en 2019, devra relever des défis de taille pour réparer une entreprise dont la valeur avait bondi à 50 milliards de dollars pendant la pandémie, puis dégringolé à environ 9 milliards de dollars lorsque les salles de sport ont commencé à rouvrir et que des entreprises rivales ont proposé des produits similaires.

L'année dernière, le cours de l'action Peloton a chuté de 76 % et une grande partie de la responsabilité en a été attribuée à M. Foley, qui a été critiqué pour ses coûts excessifs et ses mauvaises décisions.

M. Foley assumera le rôle de président exécutif. Peloton a déclaré qu'elle ajouterait deux autres membres au conseil d'administration, supprimerait 2 800 emplois et réduirait ses dépenses d'investissement cette année.

Les instructeurs très populaires resteront.

Lors d'une précédente conférence téléphonique sur les résultats, M. Foley avait déclaré que M. McCarthy était "un membre de Peloton passionné de longue date qui partage l'enthousiasme de notre équipe pour la vision de notre entreprise, à savoir améliorer la vie des gens grâce au fitness à domicile".

Certains investisseurs craignent que la capacité d'action de M. McCarthy soit limitée par les deux catégories d'actions de la société, qui permettront effectivement aux initiés de la contrôler, et que M. Foley soit toujours présent dans la salle du conseil.

Mais pour l'instant, les analystes de la Bourse pensent que M. McCarthy aura une influence stabilisatrice sur une société qui a été l'un des chouchous de la pandémie.

"Nous pensons que (McCarthy) apportera une main ferme à (Peloton) alors qu'elle s'efforce de relancer la demande tout en redimensionnant l'entreprise", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une obligation mardi, ajoutant que McCarthy sera une bonne surprise qui se révélera positive pour le cours de l'action, à court et à long terme.

L'établissement d'une voie pour l'avenir proposera des défis, en particulier lorsque Peloton tentera de raviver l'enthousiasme pour ses vélos coûteux.

"Une chose que le nouveau PDG de Peloton doit prendre en compte, c'est que l'entreprise ne se résume pas à des équipements ou à des achats uniques, mais à une adhésion, y compris à des offres de communauté et de contenu. Peloton a besoin que les gens commencent, s'accrochent et restent pour réussir à long terme", a déclaré Mark DiMassimo, fondateur et chef de la création de l'agence de création DiGo.