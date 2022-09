Exclusif - Le PDG de Shell, M. van Beurden, se prépare à quitter ses fonctions l'année prochaine -sources

Au cours de son mandat, M. van Beurden a supervisé la plus grande acquisition de Shell depuis des décennies et a guidé la société à travers deux ralentissements majeurs et une action cruciale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre - une tâche qui ne fera que gagner en importance pour son successeur.

Le comité de succession du conseil d'administration de Shell, dirigé par le président Andrew Mackenzie, s'est réuni plusieurs fois au cours des derniers mois afin d'élaborer des plans pour le départ de M. van Beurden et de s'entretenir avec les successeurs potentiels du Néerlandais de 64 ans, ont indiqué les sources.

La liste des successeurs potentiels a été réduite à Wael Sawan, responsable du gaz intégré et des énergies renouvelables de Shell, et Huibert Vigeveno, qui dirige les opérations de raffinage de la société en aval.

Sinead Gorman, récemment nommée directrice financière, et Zoe Yujnovich, responsable de l'amont, sont également considérées comme des successeurs possibles, selon les sources.

Shell s'est refusé à tout commentaire.

M. Sawan, un ressortissant canadien qui dirigeait auparavant les activités de production de pétrole et de gaz de Shell et qui supervise aujourd'hui la croissance de Shell dans les énergies à faible teneur en carbone ainsi que ses activités de gaz géant, est considéré comme le favori pour succéder à M. van Beurden, mais aucune décision n'a été prise, a déclaré une source.

Les plans de succession ont été accélérés après la prise de fonction de Mackenzie en tant que président en mai de l'année dernière.

Le Néerlandais, qui a rejoint Shell en 1983 et est devenu PDG en janvier 2014, n'a pas encore décidé de la date exacte de son départ mais devrait partir l'année prochaine, ont indiqué les sources.

Au cours des derniers mois, M. Van Beurden s'est concentré sur le déménagement historique du siège social de Shell de La Haye à Londres au début de l'année 2022, ainsi que sur la crise énergétique qui a frappé le monde à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

Il a pris la tête de l'entreprise après avoir dirigé les activités de raffinage et de produits chimiques de Shell, connues sous le nom de "downstream", avec pour mission de réduire les coûts et de stimuler les bénéfices après une décennie de forte expansion des dépenses dans un contexte de flambée des prix de l'énergie.

La nécessité d'une campagne de réduction des coûts est devenue aiguë après l'effondrement des prix du pétrole plus tard dans l'année, dans un contexte de forte augmentation de la production de schiste aux États-Unis.

M. Van Beurden a profité de ce ralentissement pour acquérir son rival BG Group pour 53 milliards de dollars en 2016, catapultant Shell au rang de grand producteur de gaz et de premier négociant mondial de gaz naturel liquéfié (GNL).

Tout en intégrant l'acquisition et en remodelant l'entreprise, et dans le sillage d'un accord historique sur le climat conclu à Paris en 2015, M. van Beurden a également été confronté à la pression croissante des investisseurs pour qu'il présente une stratégie visant à réduire les émissions de carbone de l'entreprise et à passer aux énergies renouvelables.

Après avoir initialement résisté aux appels à fixer des objectifs fermes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Shell s'est depuis 2017 progressivement fixé des objectifs plus ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique.

Elle a actuellement l'un des objectifs les plus ambitieux du secteur, visant à réduire les émissions à zéro net d'ici 2050, avec plusieurs objectifs à court et moyen terme, ainsi que des plans pour augmenter les dépenses dans les énergies renouvelables à environ un quart de ses dépenses totales d'ici 2025.

Mais tout successeur ne peut que ressentir davantage de pression pour accélérer la transition énergétique et les objectifs de réduction des émissions de l'entreprise.

À la suite de la pandémie de coronavirus et de l'effondrement de la demande d'énergie au début de 2020, M. van Beurden et son conseil d'administration ont décidé de réduire le dividende de Shell, le plus important au monde à l'époque avec environ 15 milliards de dollars, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.