AIR FRANCE-KLM : « Il nous faut faire beaucoup plus pour réduire nos coûts » (Benjamin Smith)

« Il nous faut faire beaucoup plus pour réduire nos coûts », a déclaré Benjamin Smith , le directeur général du groupe Air France-KLM, dans une interview au quotidien L’Opinion. « Nous faisons toutes les économies possibles au sein du groupe et dans les compagnies, c’est indispensable pour réussir à traverser les mois à venir », a-t-il ajouté. « Nous savions, avant la pandémie, que nous devions transformer le groupe pour le rendre plus fort. Le plan que nous avons annoncé en novembre 2019 est toujours pertinent, mais la crise nous oblige à l’accélérer », a conclu le dirigeant.