Air France-KLM dévoile sa stratégie, vise une marge opérationnelle de 7-8% à moyen terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Air France-KLM a dévoilé mardi sa nouvelle feuille de route stratégique et financière pour les cinq prochaines années à l'occasion d'une journée investisseurs.

Le plan stratégique qui sera présenté dans la journée par Benjamin Smith, le directeur général du groupe, comporte quatre priorités : l'optimisation du modèle opérationnel, le recentrage de la croissance des revenus sur les segments les plus rentables, le développement d'initiatives sur la gestion des données, le programme de fidélisation Flying Blue, la maintenance et le cargo, et "l'analyse de toutes les opportunités de consolidation".

L'entreprise compte se recentrer sur ses trois marques principales : Air France, Transavia et KLM, "pour mieux cibler les segments de marché les plus pertinents et les plus profitables". Le groupe précise qu'il "envisagera les opportunités de consolidation de façon pragmatique, avec pour objectif de compléter et renforcer les réseaux d'Air France et de KLM, tout en maintenant une discipline financière stricte".

En termes d'objectifs financiers, Air France-KLM vise à un horizon de "moyen terme" une marge opérationnelle de 7 à 8%, un cash-flow libre d'exploitation ajusté positif et un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 1,5 fois.

La compagnie aérienne évoque également la "perspective d'un retour à la distribution de dividendes". Air France-KLM n'a plus versé de dividende depuis 2008, au titre des résultats de l'exercice 2007.

"Dans un environnement concurrentiel et en pleine transformation pour les compagnies aériennes européennes, le groupe Air France-KLM a tous les atouts pour retrouver sa place de leader", a déclaré Benjamin Smith, cité dans un communiqué. "Nous optimiserons notre modèle opérationnel et augmenterons nos recettes pour améliorer sensiblement notre niveau de marge", a ajouté le dirigeant.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, le titre Air France-KLM perd 1,9% à 10,37 euros.

