Gilles Schnepp, Président de Legrand, a proposé au Conseil d’administration, qui l’a acceptée, une nouvelle évolution de la gouvernance du groupe. Elle serait effective le 1er juillet 2020 et consisterait en la nomination à la Présidence du Conseil d’administration d’Angeles Garcia-Poveda, administratrice indépendante depuis 20121. Angeles Garcia-Poveda est actuellement administratrice référente et préside le Comité des rémunérations, le Comité des nominations et de la gouvernance et est membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale.En février 2018, le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment avait dissocié les fonctions de Président et Directeur général et nommé Benoît Coquart en tant que Directeur Général.Suite au changement annoncé aujourdh'ui, Michel Landel serait nommé administrateur référent et Président du Comité des nominations et de la gouvernance et Annalisa Loustau Elia Présidente du Comité des rémunérations. Ces nominations prendraient également effet à compter du 1er juillet 2020. Par ailleurs, Benoît Coquart , Directeur général, serait également nommé administrateur.Gilles Schnepp a commenté : " Ce changement est l'aboutissement d'un processus de succession préparé et conduit avec le plein soutien de l'ensemble du Conseil d'administration ".De nationalité espagnole, âgée de 49 ans, Angeles Garcia-Poveda a exercé pendant 14 ans au sein du cabinet The Boston Consulting Group (BCG) en tant que consultante en stratégie puis en charge du recrutement global. En 2008, elle a rejoint Spencer Stuart où elle a été Directrice Générale France puis Directrice Générale EMEA et membre du Comité Exécutif mondial. Elle siège aujourd'hui au Conseil de surveillance du groupe.