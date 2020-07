Benoît Coquart Date de naissance : 30/11/1973 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Legrand SA Biographie : Benoît Coquart est né le 30 novembre 1973. C’est un dirigeant d’entreprise connu pour être le direct... » Lire la suite La prudence de Legrand pour le second semestre déçoit les investisseurs 0 31/07/2020 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Actualisation: commentaires d'analystes, déclarations de Benoît Coquart, le directeur général de Legrand, et cours de Bourse) PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Legrand recule de 3,3% vendredi, à 67,08 euros, après que le spécialiste des infrastructures électriques a fait preuve de prudence pour la suite de son exercice 2020 et moins bien résisté à la crise sanitaire du coronavirus que ses concurrents au cours du premier semestre. L'évolution du chiffre d'affaires "devrait montrer une amélioration séquentielle sur le second semestre 2020 par rapport au deuxième trimestre", a commenté Benoît Coquart, le directeur général de Legrand, cité dans un communiqué. Au cours du deuxième trimestre, les ventes de Legrand ont chuté de 22,8% en données organiques, ayant subi un repli très prononcé en Europe (-28,2%). Sur la période, la baisse des ventes de Legrand est supérieure à celle de ses concurrents, en moyenne, note JPMorgan Cazenove, du fait d'une exposition plus forte du groupe français aux distributeurs. "Cette publication se compare défavorablement par rapport à celles déjà publiées dans le secteur", abonde Oddo BHF. Legrand se montre volontairement prudent quant à la suite de l'exercice 2020 alors que le groupe réalise "50% de son chiffre d'affaires dans des pays où le pic de la pandémique de coronavirus n'a pas encore été atteint", a déclaré Benoît Coquart lors d'une conférence avec des journalistes. "Un phénomène de rattrapage pourrait être observé dans certains pays après la levée des mesures de confinement, comme nous l'avons constaté en Chine entre le premier et le deuxième trimestre, mais nous restons vigilants", a ajouté le dirigeant. Le groupe avait suspendu en mars ses objectifs 2020, fixés un mois plus tôt. Le groupe avait initialement annoncé en février tabler sur une évolution organique de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et +3%, et sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 19,6% et 20,4% cette année. Des résultats semestriels supérieurs aux attentes Dans ce contexte pénalisé par la crise sanitaire, Legrand est pourtant parvenu à dévoiler des résultats supérieurs aux attentes des analystes au titre du premier semestre de cette année. Sur la période, le bénéfice net du groupe limougeaud s'est inscrit à 285,7 millions d'euros, en baisse de 31,2% sur un an. Entre janvier et mars, le résultat opérationnel ajusté a reflué de 25%, à 496,9 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a plié de 12,2%, à 2,83 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 17,5% contre 20,5% un an plus tôt. A périmètre constant, la marge opérationnelle ajustée est ressortie à 17,1% au premier semestre de 2020. A taux de change et périmètre constants, la baisse du chiffre d'affaires a atteint 15,2%. En Europe, qui compte pour près 39,7% de son activité, Legrand a accusé un repli organique de son chiffre d'affaires de 16,7%, la chute de l'activité ayant atteint 22% en France, en Espagne et en Italie, pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus. En Amérique du nord et centrale (41,4% de l'activité), les ventes ont diminué de 11,2% au premier semestre à structure et taux de change constants. Le flux de trésorerie disponible normalisé a atteint 469,7 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 8,7% sur un an. A ce niveau, il représente 16,6% des ventes, contre 15,9% un an plus tôt. Au 30 juin 2020, le besoin en fonds de roulement de Legrand représentait 10,7% des ventes, contre 11,2% un an plus tôt. Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne, pour le premier semestre, sur un résultat net de 272 millions d'euros, sur un résultat opérationnel ajusté de 475 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 2,77 milliards d'euros. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH COMMUNIQUES FINANCIERS DE LEGRAND: http://www.legrand.com/FR/archive-news-2014_13095.html Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LEGRAND SA -5.59% 65.48 -4.52% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Benoît Coquart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.