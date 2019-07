Legrand confirme sa feuille de route pour 2019 après un solide premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures électriques Legrand a confirmé mardi ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2019, après avoir enregistré une croissance soutenue de ses résultats et de ses flux de trésorerie au premier semestre.

"Les solides performances enregistrées au premier semestre illustrent à nouveau la qualité du modèle économique de Legrand et sa capacité à créer de la valeur dans la durée", a déclaré Benoît Coquart, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Sur la période, le bénéfice net du groupe limougeaud s'est inscrit à 415,3 millions d'euros, en hausse de 6,5% par rapport aux 390 millions d'euros du premier semestre de 2018.

Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 6%, à 662,6 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a crû de 8%, à 3,23 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 20,5% contre 20,9% un an plus tôt. A périmètre constant, la marge opérationnelle ajustée s'est stabilisée à 20,9% au premier semestre de 2019.

A taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires est ressortie à 2,2%, portée par de belles réalisations dans les pays matures (+2,3%), ainsi que dans les nouvelles économies (+1,9%), a précisé le groupe dans un communiqué. La croissance organique est ressortie stable en France, la progression des ventes au deuxième trimestre ayant compensé leur recul du premier trimestre. En Europe, qui compte pour près de 42% de son activité, Legrand a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,3%.

En Amérique du nord et centrale (37% de l'activité), les ventes ont progressé au même rythme de 2,3% à structure et taux de change constants, tirées par des réalisations dans le cheminement de câbles, les interfaces utilisateurs et les solutions de gestion d'éclairage.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 514,5 millions d'euros, en amélioration de 10% sur un an. A ce niveau, il représente 15,9% des ventes, contre 15,7% un an plus tôt. Cette progression de la génération de trésorerie reflète "la très bonne tenue de la marge brute d'autofinancement", a indiqué Benoît Coquart lors d'une conférence téléphonique.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 414,8 millions d'euros, sur un résultat opérationnel ajusté de 653,3 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 3,23 milliards d'euros.

Sur la base des chiffres des six premiers mois, le groupe a confirmé les objectifs fournis en février dernier d'une progression organique de ses ventes comprise entre 0% et 4% cette année et d'une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (soit à périmètre 2018) comprise entre 19,9% et 20,7% du chiffre d'affaires.

Le groupe compte poursuivre sa dynamique d'innovation, ses initiatives destinées à renforcer la performance opérationnelle, sa politique d'acquisitions et le développement d'Eliot, son programme dédié aux objets connectés, a souligné Benoît Coquart.

Legrand a annoncé le mois dernier de nouveaux objectifs de croissance sur le marché des objets connectés, sur lequel il entend accélérer grâce notamment à l'acquisition de Netatmo, réalisée en 2018.

En outre, lors d'une journée investisseurs organisée le mois dernier, Legrand a indiqué qu'il visait un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros dans les objets connectés en 2022, hors nouvelles acquisitions et effets de change. Alors que le marché des objets connectés représente environ 10% du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui, Legrand a précisé qu'il visait une croissance organique à deux chiffres sur ce marché entre 2018 et 2022.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE LEGRAND:

http://www.legrand.com/FR/archive-news-2014_13095.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire