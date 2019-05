Legrand confirme ses objectifs pour 2019 après une hausse des bénéfices au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de matériel électrique Legrand a maintenu jeudi ses prévisions pour 2019, après avoir enregistré une progression de l'ensemble de ses indicateurs de résultats au premier trimestre.

Le résultat net part du groupe s'est inscrit à 190,4 millions d'euros au premier trimestre, contre 175,3 millions d'euros un an plus tôt, en progression de 8,6%.

Le résultat opérationnel a augmenté de 5,3% à 285,9 millions d'euros. Sur une base ajustée des amortissements et dépréciations liées aux acquisitions, le résultat opérationnel s'est élevé à 305,2 millions d'euros, en hausse de 5,1%.

Le chiffre d'affaires a progressé de 7,3%, à 1,55 milliard d'euros en données publiées. Cette progression globale comprend un effet de périmètre positif de 1,9% et un effet de change favorable de 2,3%. A structure et taux de change constants, les ventes ont augmenté de 2,9%, avec une progression de 2% dans pays matures et de 5,3% dans les nouvelles économies.

La marge opérationnelle ajustée du trimestre ressort à 19,7% du chiffre d'affaires. Elle s'établit à 19,8% hors acquisitions, en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport à la marge du premier trimestre 2018. Ce recul est lié "pour l'essentiel à une base de comparaison exigeante et une marge brute en baisse du fait notamment de la progression des prix des matières premières et composants sur le trimestre", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 194 millions d'euros, sur un résultat opérationnel ajusté de 306 millions d'euros d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,56 milliards d'euros.

Sur la base des chiffres des trois premiers mois, le groupe a confirmé les objectifs fournis en février d'une progression organique de ses ventes comprise entre 0% et 4% et d'une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (soit à périmètre 2018) comprise entre 19,9% et 20,7% du chiffre d'affaires.

Le groupe compte poursuivre sa stratégie d'acquisitions, en "[allant] chercher des sociétés qui disposent, dans une géographie donnée, sur un marché donné, de positions très fortes sur l'une de nos familles de produits, en recherchant des positions de leadership complémentaires aux nôtres", a expliqué Benoît Coquart, directeur général de Legrand, lors d'une conférence téléphonique.

A l'occasion de cette publication, Legrand a par ailleurs publié sa quatrième feuille de route RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises. Organisée autour de l' "écosystème business", du développement humain et de l'environnement et pour une durée de trois ans (2019-2021), cette nouvelle feuille de route vise à contribuer aux objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des nations unies (ONU).

"Legrand s'est aussi donné des ambitions à horizon 2030 destinées à augmenter la part des revenus provenant de produits durables, à renforcer la place des femmes chez Legrand ou encore à réduire l'empreinte carbone de ses activités.", a précisé Benoît Coquart.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

