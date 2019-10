Air Liquide confirme ses objectifs annuels après une hausse de 3,5% des revenus au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a confirmé jeudi ses objectifs pour 2019, après avoir enregistré une hausse de 3,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par une progression de l'activité dans toutes les zones géographiques du groupe.

"Dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2019 une croissance du résultat net, calculée à change constant", a indiqué le président-directeur général d'Air Liquide, Benoît Potier, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 5,45 milliards d'euros au troisième trimestre, dont 5,24 milliards d'euros pour son activité Gaz et Services, également en hausse de 3,5%, a indiqué Air Liquide.

"Les activités Gaz & Services sont toutes en croissance sur une base comparable, en dépit d'un contexte de croissance mondiale plus modérée. Les activités Santé et Électronique sont particulièrement dynamiques ; l'Industriel Marchand et la Grande Industrie demeurent solides", a expliqué Benoît Potier.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires global de 5,51 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires pour la division Gaz & Services de 5,3 milliards d'euros.

Les décisions d'investissement industriel et financier ont atteint 983 millions d'euros au troisième trimestre et totalisent 2,7 milliards d'euros depuis le début de l'année, a indiqué Air Liquide. "Les décisions d'investissement industriel sont en hausse significative d'environ +20 % depuis le début de l'année et représentent la quasi-totalité des décisions au troisième trimestre", a précisé le groupe.

Les gains d'efficacité du groupe ont atteint 113 millions d'euros au troisième trimestre, et 310 millions d'euros depuis le début de l'année, en hausse de plus de 20% par rapport à fin septembre 2018. "Ils sont légèrement en avance sur l'objectif annuel désormais fixé à plus de 400 millions d'euros suite au renforcement du programme depuis le début de l'année", a souligné Air Liquide.

