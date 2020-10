Air Liquide confirme ses objectifs pour 2020 après une reprise des ventes au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a confirmé vendredi ses perspectives pour 2020, alors que les ventes du groupe ont amorcé une reprise au troisième trimestre après avoir souffert de la crise sanitaire au cours des trois mois précédents.

"Dans un contexte de mesures de confinement locales limitées et d'une reprise progressive d'activité d'ici la fin de l'année 2020, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant", a indiqué le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, cité dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'industriel est ressorti en baisse sur un an de 8,7% à données publiées et de 0,9% hors effets de change, d'énergie et de périmètre, à 4,98 milliards d'euros.

"Ce troisième trimestre est caractérisé par une nette reprise des ventes. Par rapport à un deuxième trimestre 2020 marqué par l'impact de la pandémie, toutes les activités et toutes les géographies s'améliorent", a souligné Benoît Potier.

L'activité Gaz et Services, qui représente 96% des ventes du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,78 milliards d'euros, en repli sur un an de 8,9% à données publiées et de 0,9% à données comparables. La croissance organique des ventes dans les zones Europe (+0,5%) et Asie-Pacifique (+1,6%) a été compensée par un repli de 3,3% dans la zone Amériques où le rebond peine à se matérialiser en raison de la crise sanitaire persistante.

Le chiffre d'affaire de l'activité Gaz et Services a souffert d'effets négatifs de change (-3,8%), de périmètre (-2,7%) et d'énergie (-1,5%). "L'effet périmètre significatif reflète la cession de Schülke dans la santé et la réduction de la participation du groupe dans un distributeur au Japon au troisième trimestre 2020, ainsi que la cession des unités de Fujian Shenyuan en septembre 2019", a expliqué Air Liquide.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires total de 4,91 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires de 4,73 milliards d'euros pour la division Gaz & Services.

Les décisions d'investissement industriel ont atteint 685 millions d'euros au troisième trimestre et totalisent près de 2 milliards d'euros depuis le début de l'année, a indiqué Air Liquide. "Le développement est très actif dans la Grande Industrie avec notamment la signature d'une reprise de site au Kazakhstan et d'une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air en Pologne", a précisé le groupe.

Par ailleurs, les efficacités du groupe ont atteint 311 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année "malgré la baisse des volumes", ce qui est "en ligne avec l'objectif annuel de 400 millions d'euros", a souligné Air Liquide.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE AIR LIQUIDE:

https://fr.media.airliquide.com/actualites/

October 23, 2020 01:41 ET (05:41 GMT)