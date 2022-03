Air Liquide se fixe des objectifs 2025 ambitieux mais déçoit sur les rachats d'actions

(Actualisation: commentaires des dirigeants d'Air Liquide lors d'une conférence de presse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air Liquide recule en Bourse mardi après la présentation par le spécialiste des gaz industriels de son nouveau plan stratégique à horizon 2025, baptisé "Advance", certains analystes se disant déçus qu'aucun programme de rachat d'actions n'ait été annoncé.

A 12h15, l'action Air Liquide perdait 1,5% à 149 euros, tandis que l'indice CAC 40 gagnait 0,7%.

Si les objectifs dévoilés par Air Liquide, qui table notamment sur une croissance de ses ventes de 5% à 6% en moyenne par an sur une base comparable entre 2021 et 2025, sont globalement conformes aux attentes, les analystes de Jefferies jugent "décevant" le fait que le groupe n'ait pas annoncé de programme de rachat d'actions.

Le groupe prévoit de poursuivre sa politique actuelle de retour aux actionnaires, à savoir le versement d'un dividende représentant 50% à 55% du résultat net du groupe, a indiqué le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, lors d'une conférence de presse.

La question d'un éventuel retour supplémentaire aux actionnaires se posera si le groupe dispose d'un excédent de trésorie par rapport à ses investissements, a précisé le dirigeant.

Un objectif de marge "très ambitieux"

Outre une croissance annuelle de 5% à 6% de ses ventes, Air Liquide table sur une rentabilité des capitaux employés (ROCE) supérieure à 10% à compter de 2023, ainsi que sur une croissance de sa marge opérationnelle de plus de 160 points de base entre 2022 et 2025.

En 2021, le ROCE récurrent d'Air Liquide a atteint 9,3%, la marge opérationnelle s'est établie à 17,8% et le chiffre d'affaires a augmenté de 8,2% à données comparables, à 23,34 milliards d'euros, après un repli de 1,3% en 2020. En 2019, dernier exercice avant les perturbations engendrées par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires avait progressé de 3,2% sur une base comparable, à 21,92 milliards d'euros.

Le nouvel objectif de croissance des ventes est à comparer à la hausse de 4,5% en moyenne par an, hors intégration du spécialiste américain des gaz conditionnés Airgas acquis en 2016, réalisée au cours du précédent plan stratégique du groupe entre 2016 et 2019, a indiqué le directeur financier d'Air Liquide, Jérôme Pelletan, lors de la conférence de presse.

L'objectif de marge est "très ambitieux" mais est un point sur lequel le groupe est "très confiant", a souligné le directeur général adjoint d'Air Liquide, François Jackow. Cet objectif repose notamment sur des hausses de prix et sur des mesures d'efficacité qui devraient atteindre environ 400 millions d'euros par an, soit 1,6 milliard d'euros au total entre 2022 et 2025, a précisé Jérôme Pelletan.

Par ailleurs, "les décisions d'investissement seront portées à un niveau record, pour atteindre 16 milliards d'euros sur la période 2022-2025", a indiqué Air Liquide dans un communiqué. La moitié des investissements industriels, chiffrés à plus de 5 milliards d'euros, sera consacrée à la transition énergétique, a précisé le groupe.

Air Liquide a souligné qu'il se concentrerait sur cinq secteurs qu'il qualifie de "clés pour l'avenir", à savoir la mobilité hydrogène, l'électronique, la santé, l'industriel marchand et les hautes technologies.

Accélération des ventes d'hydrogène à partir de 2025

Air Liquide s'attend notamment à voir le chiffre d'affaires de l'hydrogène "au moins tripler d'ici 2035 pour atteindre plus de 6 milliards d'euros", et compte ainsi investir environ 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone d'ici à 2035.

"Il y a encore des paramètres qui ne sont pas totalement certains en matière de vitesse de développement de l'hydrogène", a indiqué Benoît Potier, en ajoutant toutefois anticiper "une accélération significative" entre 2025 et 2030.

Cette accélération sera rendue possible par les investissements prévus dans le plan Advance d'ici à 2025, a ajouté François Jackow.

Air Liquide prévoit toujours d'atteindre une capacité totale d'électrolyse de 3 gigawatts (GW) d'ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable présentés en mars 2021.

Par ailleurs, Benoît Potier a souligné que les opérations d'Air Liquide en Russie représentaient moins de 1% du chiffre d'affaires du groupe, qui applique avec "grande rigueur" les sanctions contre le pays.

"Au fur et à mesure de l'évolution des sanctions, certains clients ne sont plus livrés ; d'autres font l'objet d'un processus de désengagement progressif", a précisé le dirigeant, qui a rappelé qu'Air Liquide avait suspendu tous ses investissements étrangers et ses grands projets de développement en Russie.

