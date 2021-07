EXCLUSIF: Le fond L Catterton, cofondé par LVMH, envisage une cotation en bourse

(Reuters) - Le fonds L Catterton, cofondé par LVMH et Bernard Arnault, envisage la possibilité d'une introduction en bourse, selon des sources proches du dossier.

Ce projet intervient au moment où les sociétés d'investissement cotées atteignent des niveaux record en Bourse.

D'autres fonds comme TPG et Bridgepoint Group se préparent également à faire leur entrée en bourse, tandis que Owl Rock Capital Group et Dyal Capital Partners ont franchi le pas en mai dernier dans le cadre d'une fusion à trois avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Ces dernières semaines, L Catterton a contacté des banques d'investissement afin d'évaluer ses options, ce qui pourrait déboucher sur une introduction en bourse ou une fusion de type SPAC, ont indiqué les sources sous couvert d'anonymat.

Celles-ci ont néanmoins précisé que les discussions n'en étaient qu'à un stade préliminaire et qu'aucune décision finale n'avait été prise.

L Catterton a refusé de commenter ces informations.

Basée à Greenwich, dans le Connecticut, le groupe gère plus de 28 milliards de dollars d'actifs. Il a été créée en 2016 sous la forme d'une coentreprise entre le fond Catterton, dédié au secteur des biens de consommation, LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, et le Groupe Arnault, la holding familiale de Bernard Arnault.

Le groupe a réalisé d'importants investissements dans le secteur du luxe ainsi que des acquisitions d'entreprises telles que la marque de chaussures allemande Birkenstock et les marques de fitness haut de gamme Equinox et Peloton Interactive Inc.. Il a investi dans plus de 200 groupes de distribution.

Plusieurs des sociétés de son portefeuille songent également à une introduction en bourse ou sont entrées en bourse au cours de l'année dernière, dont Honest Co, fondée par l'actrice hollywoodienne Jessica Alba, et le distributeur automobile Vroom Inc.

(Reportage Anirban Sen à Bangalore et David French à New York, version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)

par Anirban Sen et David French