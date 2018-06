LVMH: Antoine Arnault officiellement chargé de la communication

Le fils aîné de Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe, "supervisera tous les sujets de communication et d'image ainsi que les grands événements du groupe", lit-on dans un courrier interne adressé par le PDG aux salariés et dont Reuters a obtenu une copie.

"Il pilotera l'ensemble des agences de communication travaillant pour le groupe et impulsera une stratégie globale qui profitera à tous", poursuit Bernard Arnault.

Ces fonctions relevaient auparavant du ressort de Nicolas Bazire, directeur général de la holding familiale Groupe Arnault.

Antoine Arnault, 41 ans, assurait déjà certaines opérations de communication. Il avait notamment été à l'origine des "Journées particulières" qui ouvrent au public les portes des grandes maisons du groupe.

Il occupe également les fonctions de directeur général de Berluti et de président de Loro Piana.

Tous les enfants Arnault en âge de travailler font aujourd'hui partie du groupe LVMH.

Delphine (43 ans) est numéro deux de Louis Vuitton, principal centre de profits de LVMH, Alexandre (26 ans) est coprésident du bagagiste Rimowa et Frédéric (23 ans), polytechnicien comme son père, a intégré l'horloger Tag Heuer comme responsable des montres connectées.

Le plus jeune fils, Jean, est encore étudiant.

Interrogé à maintes reprises sur celui de ses enfants qui pourrait lui succéder, Bernard Arnault a toujours répondu que le poste reviendrait au plus capable d'entre eux, sachant combiner cerveau droit et cerveau gauche, à savoir créativité et rationalité.

