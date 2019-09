LVMH joue la carte de l'écologie tout en fustigeant Greta Thunberg

Comme les autres acteurs de l'industrie, le conglomérat s'efforce d'apparaître plus respectueux de l'environnement et a fait part de sa volonté de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et de modifier certaines de ses chaînes d'approvisionnement, pour les fourrures notamment.

Bernard Arnault a dit tout le mal qu'il pensait de Greta Thunberg et de son "catastrophisme absolu sur l'évolution du monde".

Le jeune Suédoise a apostrophé lundi les dirigeants de la planète, les accusant d'avoir volé sa jeunesse et celle des autres membres de sa génération.

"Elle se livre à un catastrophisme absolu sur l'évolution du monde, sur l'évolution de tout ce qui est fait. Je trouve que ça a un côté démoralisateur pour les jeunes", a déclaré Bernard Arnault.

"Elle ne propose rien, sauf des critiques (...) Je préfère des solutions positives qui permettent d'arriver a une position optimiste."

(Sarah White; Nicolas Delame pour le service français)