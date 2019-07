LVMH noue un partenariat avec Stella McCartney

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stella McCartney a vite retrouvé un partenaire, et pas des moindre : le numéro un mondial du luxe. Après avoir quitté Kering en 2018, le groupe de mode fondé par Sella McCartney. a conclu avec LVMH un accord afin d'accélérer son développement. Les deux nouveaux partenaires donneront plus de détails sur cette opération en septembre prochain. Stella McCartney restera directrice artistique et ambassadrice de la marque éponyme, tout en conservant une participation majoritaire.Dans son communiqué, LVMH indique que ce partenariat aura pour ambition d'accélérer le développement mondial de la Maison Stella McCartney, tout en restant fidèle à ses engagements pris de longue date en faveur d'une mode durable et éthique.Dans ce cadre, Stella McCartney aura un rôle particulier au sein du groupe LVMH en matière de développement durable. Sur ces sujets, elle sera conseillère spéciale du PDG Bernard Arnault et des membres du comité exécutif du groupe. Bernard Arnault a déclaré : " Je suis extrêmement heureux de ce partenariat avec Stella. C'est le début d'une belle histoire ensemble ; nous sommes convaincus du grand potentiel de long terme de sa Maison. Un facteur a été décisif pour moi : Stella a été pionnière dans la prise en compte des enjeux liés à l'environnement et à l'éthique et a toujours veillé à développer sa Maison autour de ces valeurs. Cela viendra renforcer l'engagement du groupe LVMH en matière de développement durable".Stella McCartney a déclaré : " Depuis que j'ai annoncé la décision de reprendre le contrôle de la marque Stella McCartney en mars 2018, nous avons eu de nombreuses marques d'intérêt, émanant de diverses parties, exprimant leur souhait d'investir dans la Maison. Ces approches avaient beau être intéressantes, aucune n'arrivait cependant à la hauteur de l'échange que j'ai eu avec Bernard Arnault et son fils Antoine. J'ai vraiment été touchée par l'enthousiasme et l'engagement qu'ils ont manifestés pour la marque Stella McCartney. Ils se sont reconnus dans notre esprit pionnier et dans mon combat pour la mode durable".