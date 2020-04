La valeur du jour à Paris LVMH : la marque des leaders

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH bondit de près de 5% à 359,35 euros soutenu par l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel moins dégradé que prévu grâce à la résistance de sa branche Mode et Maroquinerie, la plus rentable. Dans le sillage du numéro un mondial du luxe, son concurrent Kering bondit de 5,9% tandis qu'Hermès gagne 2,2%. Les investisseurs ont également retenu de cette publication la force d'attraction des deux principales marques du groupe, Louis Vuitton et Christian Dior et le rebond de 50% des ventes en Chine en avril, signe que les consommateurs chinois entendent bien prendre leur "revanche".LVMH a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros, en baisse de 15%. A périmètre et devises comparables, c'est-à-dire en organique, le repli atteint 17%. Le numéro un mondial du luxe a été pénalisé par la fermeture des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays au cours des dernières semaines et l'arrêt des voyages internationaux.Toutefois, le marché redoutait une baisse de 18%. LVMH doit cette surperformance à la résilience de sa principale branche, la Mode et Maroquinerie, dont les ventes n'ont reculé "que" de 10%. En comparaison, Burberry a vu ses ventes s'effondrer au cours de la période de 30%, Kering de 15% et Ferragamo de 31%. Cette situation confirme, une nouvelle fois mais au meilleur moment, la puissance de séduction des principales marques du géant français.Si les investisseurs attendaient ces ventes du premier trimestre, ils étaient surtout impatients de connaître le ressenti du management sur le trimestre en cours, celui du confinement général.Sur ce point là également, LVMH a favorablement surpris. Ses ventes en Chine affichent en effet un rebond de 50% depuis le début du mois. Les Chinois premiers consommateurs mondiaux de sacs siglés LV ou CD se rattrapent après plusieurs mois sevrés de visites dans les prestigieuses boutiques du groupe.Pour autant, le chemin de la reprise est encore long et le deuxième trimestre s'annonce malgré tout terrible. Credit Suisse prévoit par exemple une chute des ventes de... 34% à l'échelle mondiale.La société de Bernard Arnault ne s'en cache pas. "On ne peut qu'espérer que la reprise se fasse graduellement à partir des mois de mai ou juin après un second trimestre qui devrait être encore très affecté par la crise, en particulier en Europe et aux Etats-Unis", reconnait-elle dans son communiqué.En attendant le retour au "monde d'avant", LVMH assume son rôle de leader du capitalisme français en ces temps tourmentés. Il a réduit de 30% son dividende 2019 à 4,8 euros par titre tandis que Bernard Arnault a renoncé à sa rémunération pour les mois d'avril et de mai 2020 ainsi qu'à toute rémunération variable au titre de l'année 2020. D'autres membres de la direction ont fait de même.Du côté des brokers, le soulagement l'emporte. Credit Suisse a ainsi relevé son objectif de cours de 350 à 360 euros tout en réitérant son opinion Surperformance. UBS a revu à la hausse sa cible de 398 à 400 tout en maintenant sa recommandation d'Achat.