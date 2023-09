Bernard Looney est membre du conseil d'administration de Rosneft Oil Co. et de la Russian Geographical Society et directeur général et administrateur de BP Plc.

Dans le passé, il a occupé le poste de vice-président principal chez B P Alaska, Inc.

M. Looney a obtenu un diplôme de premier cycle de l'University College Dublin et un diplôme de premier cycle de l'Université de Stanford.

Principales sociétés BP Technology Ventures Ltd. Chief Executive Officer BP Canada Energy Group ULC Chief Executive Officer