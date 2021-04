France-Bernard Tapie molesté lors d'un cambriolage à son domicile

PARIS, 4 avril (Reuters) - L'ancien ministre et homme d'affaires Bernard Tapie et son épouse ont été molestés et ligotés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un cambriolage à leur domicile de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne près de Paris, a-t-on appris de source policière.

Quatre individus se sont introduits en brisant une fenêtre dans la maison du couple et sont repartis avec des montres et des bijoux. Le montant du butin n'a pas été évalué dans l'immédiat, a-t-on ajouté.

C'est l'épouse de Bernard Tapie, Dominique, qui a réussi à se libérer et à donner l’alerte. (Service France)