Camus ne restera pas à la tête du nouveau Suez, rapporte Le Figaro

PARIS (Reuters) - Le directeur général de Suez, Bertrand Camus, a déclaré dans un entretien publié mardi sur le site du Figaro qu'il ne resterait pas à la tête du "nouveau Suez" découlant du rapprochement avec Veolia, après des mois de conflit entre les deux groupes français.

"J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez", dit Bertrand Camus, après avoir annoncé sa décision dans la journée au conseil d'administration de Suez.

La future entreprise sera "très différente du groupe où j'ai passé 27 ans, et dont j'ai pris la tête en 2019 (...) Il faut donc construire une autre histoire, une autre trajectoire pour le nouveau Suez, et il est mieux de le faire avec un nouveau dirigeant et une nouvelle équipe", poursuit-il.

Bertrand Camus, qui dit n'avoir "pas de ressentiment particulier" après la lutte livrée à Veolia, indique qu'il mènera "jusqu'au bout les deux opérations qui doivent se finaliser entre mi-novembre et mi-décembre", en référence à l'OPA de Veolia et le rachat d'actifs de Suez par le consortium Meridiam-GIP-CDC.

(Jean Terzian)