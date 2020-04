Suez se prépare à rebondir après avoir vu sa rentabilité plombée par le virus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé jeudi une baisse au premier trimestre de son résultat opérationnel et de sa rentabilité, qui ont été plombés par les effets de la crise sanitaire, et se prépare désormais à un rebond de son activité.

Suez a subi dès janvier l'effet des mesures de confinement en Chine, puis dans ses autres régions en mars. "L'impact lié à la crise Covid-19 masque une bonne performance du groupe sur le premier trimestre 2020. En janvier et février, dans la plupart des régions du monde où nous opérons, nous enregistrons une croissance solide du chiffre d'affaires dans nos trois segments d'activités : Eau, Recyclage & Valorisation, Environmental Tech & Solutions", a expliqué Bertrand Camus, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Suez s'est établi à 4,2 milliards d'euros, en baisse de 0,3% en données publiées, mais en progression de 0,4% à taux de change constants et de 0,5% en données organiques. La crise sanitaire a eu un impact négatif d'environ 2 points de pourcentage sur la croissance organique, a évalué Suez.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de 4,7% en données publiées et de 1,5% en donnéres organiques, à 676 millions d'euros, représentant une marge de 16,1% du chiffres d'affaires, contre 16,9% un an plus tôt. Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 231 millions d'euros, reflétant une baisse de 21,2% en données publiées et de 14,9% en données organiques. Suez a dégagé une marge Ebit sur chiffre d'affaires de 5,5%, contre 7% au premier trimestre 2019.

Suez a chiffré l'impact de la crise sanitaire à environ 60 millions d'euros sur l'Ebit et l'Ebitda au premier trimestre.

Le groupe a indiqué qu'il était "encore trop tôt" pour évaluer les répercussions de la crise sanitaire pour le reste de l'année. Suez avait suspendu fin mars ses objectifs pour 2020 et avait annoncé des mesures pour atténuer l'impact potentiel de la crise sanitaire sur son activité, avec notamment une réduction de ses investissements de 15% par rapport à leur niveau de 2019.

L'entreprise se prépare toutefois à une reprise de son activité. "Nous préparons désormais le rebond basé sur notre expérience en Chine, nos plans de redéploiement sont prêts", a affirmé lors d'une conférence téléphonique, Bertrand Camus, le directeur général du groupe. En Chine, où Suez emploie plus de 10.000 salariés, l'activité a redémarré progressivement. "Chaque semaine, les volumes remontent", a affirmé Betrand Camus.

Le directeur général a également estimé que le "point bas" de l'activité avait été dépassé en Europe. Aux Etats-Unis en revanche, cela reste "une question ouverte", a-t-il jugé.

Interrogé par ailleurs sur l'évolution des rotations d'actifs prévues dans le plan stratégique présenté en octobre dernier, Bertrand Camus a assuré que le groupe continuait "d'avancer sur les différents processus lancés".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SUEZ ENVIRONNEMENT :

http://www.suez-environnement.fr/actualites/communiques-de-presse/

Agefi-Dow Jones The financial newswire