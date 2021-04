"Tout n'est pas parfait" dans le compromis forgé avec Veolia, reconnaît le DG de Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'accord noué entre les groupes de services aux collectivité Suez et Veolia sur leur rapprochement représente un compromis et n'est pas parfait, a reconnu mardi le directeur général de Suez, Bertrand Camus.

"C'est un compromis, tout n'est pas parfait mais je pense qu'il était temps d'arriver à cette solution", a déclaré le dirigeant sur France Inter.

"Nous nous sommes fixés une ligne dès le début de cette opération face à l'attaque de Veolia qui était de préserver un concurrent de Veolia sur les marchés domestiques et à l'international, avoir des garanties sociales pour nos employés et [obtenir] un juste traitement de nos actionnaires", a rappelé Bertrand Camus. "Quand on regarde le chemin parcouru au bout de sept mois, ces trois objectifs ont été atteints", a jugé le dirigeant.

Les deux entreprises ont annoncé lundi avoir noué un accord de principe permettant à Veolia de racheter Suez avec l'approbation de son conseil d'administration. Selon les termes de cet accord, une fois ce rachat effectué, Veolia doit céder des actifs pour donner naissance à un "nouveau Suez" d'un périmètre de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Interrogé sur son avenir pour s'avoir s'il rejoindrait Veolia ou resterait dans le "nouveau Suez", Bertrand Camus a expliqué que sa décision n'était pas prise. "On verra dans les semaines et les mois qui viennent", a répondu le dirigeant.

