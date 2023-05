Edenred acquiert le britannique Reward Gateway pour 1,3 milliard d'euros

(Actualisation : précisions sur l'opération)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a annoncé mardi le rachat de la société britannique Reward Gateway, spécialisée dans les avantages aux salariés, pour 1,15 milliard de livres sterling (1,3 milliard d'euros) auprès des fonds d'investissement Abry Partners et Castik Capital.

L'acquisition, valorisée à un multiple valeur d'entreprise/excédent brut d'exploitation (Ebitda) attendu en 2023 de 20 fois, sera intégralement payée en numéraire par Edenred. Elle sera financée par un prêt-relais de 1 milliard d'euros, qui sera ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par 0,3 milliard d'euros de trésorerie disponible, a indiqué le groupe français dans un communiqué.

"Cette acquisition sera relutive sur le bénéfice par action du groupe dès 2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement relutive avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d'un fort potentiel en matière de synergies de coûts, technologiques et commerciales", a souligné Edenred.

Fondée en 2006 au Royaume-Uni, Reward Gateway est une plateforme proposant des avantages aux salariés qui compte plus de 4.000 clients et 8 millions de salariés au Royaume-Uni, en Australie et aux Etats-Unis.

Selon Edenred, Reward Gateway a dégagé ces dernières années une croissance à deux chiffres de ses revenus et une forte rentabilité. La société prévoit de générer un chiffre d'affaires de 95 millions de livres sterling et un Ebitda de 45 millions de livres sterling en 2023, a précisé le groupe français.

Leader au Royaume-Uni et en Australie

"Reward Gateway nous apporte des positions de leader au Royaume-Uni et en Australie ainsi qu'une présence prometteuse sur le marché américain, et nous comptons développer son empreinte géographique actuelle dans plusieurs pays clés", a indiqué le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy, cité dans le communiqué.

Selon le groupe français, les marchés britannique et australien de l'engagement des salariés, qui représentent 1,9 milliard de livres de revenus au total, "sont encore largement sous-pénétrés et devraient connaître une croissance annuelle supérieure à 10%". Le marché américain représente 4,5 milliards de livres sterling de revenus, estime Edenred.

"Cette acquisition est pour Edenred une opportunité unique d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie 'Beyond'. Il s'agit d'une évolution décisive qui s'inscrit dans notre ambition d'être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés", a également indiqué Bertrand Dumazy.

"Outre les synergies d'intégration, le déploiement prévu de Reward Gateway dans six pays majeurs pour Edenred (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Roumanie) va augmenter considérablement le marché adressé par le groupe, ainsi que son chiffre d'affaires opérationnel", a précisé Edenred, qui anticipe des synergies commerciales "portées par les opportunités de ventes croisées avec les clients existants des deux entreprises".

"La transaction devrait être finalisée au cours des tout prochains jours. Reward Gateway sera consolidé dans les états financiers d'Edenred à compter de la date de clôture", a indiqué le groupe français.

