Edenred réduit de 20% son dividende pour 2019, son PDG abaisse sa rémunération de 25%

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a annoncé mardi réduire de 20% son dividende au titre de 2019, ainsi que la rémunération de ses dirigeants pour alimenter un fonds de soutien à ses collaborateurs et aux restaurateurs.

Le conseil d'administration du groupe a décidé lundi de réduire de 20%, à 0,70 euro par action, le dividende proposé au titre de 2019. Cette nouvelle distribution sera soumise lors de l'assemblée générale du 7 mai, qui se tiendra à huis clos.

Le PDG de la société, Bertrand Dumazy, a par ailleurs renoncé à 25% de la rémunération qui lui sera versée en 2020, "dans les conditions mentionnées par l'Afep dans ses recommandations du 29 mars 2020", a expliqué Edenred dans un communiqué.

L'Association française des entreprises privées (Afep) avait recommandé fin mars à ses adhérents de "demander aux dirigeants mandataires sociaux qui sont restés à leur poste ou qui sont en télétravail de réduire d'un quart (-25%) leur rémunération globale qui leur sera versée en 2020 pour la durée où des salariés de leur entreprise seront en chômage partiel".

La réduction du dividende et de la rémunération de Bertrand Dumazy permettront d'alimenter un fonds appelé "More Than Ever" et abondé jusqu'à 15 millions d'euros par Edenred. Ce fonds doit soutenir les collaborateurs de la société "les plus vulnérables", ainsi que les restaurateurs affectés par les mesures de confinement dans différents pays où le groupe opère.

Outre le PDG d'Edenred, les membres du comité exécutif de l'entreprise et du conseil d'administration ont "volontairement décidé de renoncer de la même manière à une partie de leur rémunération pour abonder ce fonds", a expliqué Edenred.

Edenred a par ailleurs affirmé bénéficier d'un profil de dette équilibré avec un ratio d'endettement financier net sur Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 1,9 à fin 2019 sans échéance de remboursement majeur avant 2024. L'entreprise dispose par ailleurs d'une ligne de crédit syndiqué non utilisée de 750 millions d'euros à échéance 2025, a expliqué Edenred.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones;

