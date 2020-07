Bertrand Dumazy Nationalité : Française Age : 48 Principales sociétés : Edenred SA - Neoen S.A. Biographie : Bertrand Dumazy est le PDG d'Edenred depuis 2015.



Il est diplômé de l'ESCP Europe et titula... » Lire la suite Edenred se fixe une nouvelle cible d'Ebitda annuel, le S1 pénalisé par la crise 0 27/07/2020 | 08:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Actualisation: déclarations du PDG sur la performance du groupe et sur la politique d'acquisition) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a livré lundi de nouveaux objectifs pour l'exercice 2020, alors que son activité a été fortement pénalisée au premier semestre par l'impact des mesures de confinement sur ses clients à travers le monde. Le groupe spécialisé dans les avantages aux salariés, les solutions de mobilités professionnelles et les paiements aux entreprises vise désormais pour 2020 un exécédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 540 et 610 millions d'euros et s'attend à ce que son niveau d'endettement net reste inférieur à 2,8 fois l'Ebitda à la fin de l'année. La société avait précédemment suspendu ses objectifs annuels, lancé un plan d'économies de 100 millions d'euros pour 2020 et souligné qu'elle ajusterait le montant de ses investissements. Edenred a notamment affirmé s'attendre au second semestre "à la poursuite de la reprise progressive en Europe et à des mesures de confinement toujours en vigueur dans la zone Amériques au troisième trimestre, rendant l'environnement encore incertain". Dans ce contexte, la société estime que son chiffre d'affaires opérationnel mensuel devrait repasser, au cours du second semestre, en croissance organique par rapport à 2019. Edenred a livré ces nouvelles perspectives après avoir subi les effets de la crise sanitaire sur l'ensemble du premier semestre. De janvier à juin, le résultat net d'Edenred a atteint 100 millions d'euros, accusant ainsi un repli de 31,4%. Le revenu total est ressorti à 696 millions d'euros au premier semestre, en repli de 10,4% en données publiées et de 4,8% en données comparables. Sur le seul deuxième trimestre, le revenu total a baissé de 15,5% en données comparables. Le chiffre d'affaires opérationnel s'est inscrit à 675 millions d'euros, en recul de 4,6% en données comparables au premier semestre. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires opérationnal a chuté de 15,4% en données comparables. Edenred a toutefois souligné que son chiffre d'affaires opérationnel avait connu une baisse limitée à 9% en données organiques en juin, après des chutes de 19% en avril puis 18% en mai. Les autres revenus (ex-chiffre d'affaires financier) ont pour leur part atteint 21 millions d'euros, en baisse organique de 9,2% sur l'ensemble du premier semestre. Le chiffre d'affaires opérationnel est généré par l'émission de titres de services prépayés à proprement parler, tandis que les autres revenus le sont par le placement de la trésorerie du groupe. Au Brésil, pays qui contribue le plus aux résultats du groupe, le chiffre d'affaires opérationnel a chuté de 8,2% en données comparables au premier semestre et de 22,2% sur le seul deuxième trimestre. L'Ebitda du groupe a reculé de 17,8% en données publiées et de 12,8% en variation organique, à 255 millions d'euros, au premier semestre. Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda de 255 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires opérationnel de 660 millions d'euros. "Ce semestre a marqué une bonne résistance [du groupe, NDLR] mais aussi une bonne capacité de rebond grâce au leadership technologique d'Edenred", a déclaré Bertrand Dumazy, le PDG du groupe, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Bertrand Dumazy a également indiqué que le groupe poursuivrait sa politique de croissance externe sélective. Mais le rythme des acquisitions pourrait être moins soutenu au second semestre, notamment pour laisser les multiples de valorisation des potentielles cibles "dégonfler", a ajouté le dirigeant. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV COMMUNIQUES FINANCIERS D'EDENRED: https://www.edenred.com/fr/investisseurs-et-actionnaires Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EDENRED -0.88% 42.87 -6.23% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Bertrand Dumazy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.