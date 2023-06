Atos : la révocation du président Bertrand Meunier à l'ordre du jour de l'AG du 28 mai

Le Conseil d'Administration d’Atos s'est prononcé à l'unanimité contre une résolution présentée par des actionnaires minoritaires proposant la révocation du président Bertrand Meunier , et qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 28 mai, a indiqué la société informatique dans un communiqué. " Tout bouleversement dans la gouvernance de la société lors de la mise en œuvre du plan de transformation du Groupe serait préjudiciable à son intérêt social " s'est justifié Atos.Les propositions de résolution portant sur les révocations d'Aminata Niane et Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur, sur la nomination de Léo Apotheker en tant qu'administrateur et le rétablissement de la fonction d'Administrateur Référent, attribuée à un administrateur indépendant, seront également soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale. Le Conseil d'Administration d'Atos s'est également prononcé à l'unanimité contre ces résolutions.Sycomore AM souhaite le départ du président du Conseil d'administration d'Atos, Bernard Meunier, jugeant qu'il porte " une part de responsabilité importante " dans la crise de gouvernance majeure du groupe. Le gestionnaire d'actifs souhaite aussi le départ des administrateurs, Aminata Niane et Vernon Sankey. Il considère qu'ils ne sont plus indépendants car ils sont membres du Conseil depuis plus de 13 ans et 14 ans.