Actuellement, Bertrand Marc Andrew Meunier occupe le poste de président non exécutif d'ATOS SE et d'associé directeur de CVC Advisers Ltd. M. Meunier est également membre du conseil d'administration de SUEZ SA, de Parfums de C?ur Ltd, de VideoDesk SA et d'Elsan Holding SAS. Dans sa carrière passée, il a occupé le poste de président de Financière le Play SAS, de président de M&M Capital SAS et de directeur et chef des investissements de PAI Partners SAS. M. Meunier est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Université Pierre et Marie Curie.

Principales sociétés ATOS SE Chairman