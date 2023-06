Le président d'Atos, Bertrand Meunier, survit au face-à-face avec l'investisseur Sycomore

Fâchés par la sous-performance d'Atos et la chute de sa valeur boursière, les actionnaires minoritaires menés par Sycomore AM et détenant 1,86 % du capital d'Atos avaient présenté une résolution visant à démettre M. Meunier de ses fonctions de président lors de l'assemblée générale annuelle du groupe.

Les actionnaires ont rejeté la résolution avec 67 % des voix.

M. Meunier, basé à Londres et ancien associé directeur de la société de capital-investissement CVC Capital Partners, a joué un rôle clé dans l'élaboration du projet de scission du groupe français en deux sociétés. La proposition implique un financement de 1,6 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) pour mener à bien un plan de redressement et regrouper les actifs de cybersécurité les plus convoités au sein d'une entité qui sera bientôt scindée, Eviden.

M. Meunier a confirmé que la scission serait achevée au cours du second semestre de cette année.

Le groupe, anciennement dirigé par Thierry Breton, chef de l'industrie de l'Union européenne, a vu sa valeur boursière chuter de 86 % au cours des cinq dernières années, après que des erreurs comptables et de lourdes pertes sous la direction de M. Meunier ont précipité la chute du cours de l'action.

Les résolutions proposées par Sycomore avaient peu de chances d'aboutir, les conseillers Glass Lewis et ISS ayant recommandé aux actionnaires de les rejeter.

L'"instabilité de la gouvernance" à la tête d'Atos, marquée par le départ soudain de deux PDG successifs, a préparé le terrain pour que Sycomore AM demande la révocation de M. Meunier, a déclaré le fonds dans une lettre ouverte communiquée à la presse.

En réponse à ces critiques, M. Meunier a déclaré qu'il bénéficiait du soutien total du conseil d'administration et que sa révocation "déstabiliserait l'équipe de direction et le groupe".

Atos possède des actifs jugés stratégiques par le gouvernement français. Le projet de scission d'Eviden regroupe les actifs les plus convoités d'Atos, tels que la division de cybersécurité BDS et les superordinateurs, ce qui alimente les spéculations sur l'intérêt d'autres acteurs dans le domaine de la cybersécurité, tels que Thales.

(1 dollar = 0,9161 euro)