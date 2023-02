Bill Gates affirme que ChatGPT "va changer notre monde"

BERLIN, 10 février (Reuters) - Bill Gates, cofondateur de Microsoft, estime que le "chatbot" ChatGPT est une invention aussi importante qu'Internet, a-t-il déclaré au quotidien économique allemand Handelsblatt dans une interview publiée vendredi.

L'agent conversationnel ChatGPT, est capable de générer à la demande des articles, des recettes de cuisine et même des blagues avec une qualité similaire à celle d'un humain grâce à l'intelligence artificielle.

"Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle pouvait lire et écrire, mais ne pouvait pas comprendre le contenu. Les nouveaux programmes comme ChatGPT rendront de nombreux travaux de bureau plus efficaces en aidant à rédiger des factures ou des lettres. Cela va changer notre monde", a-t-il dit au journal.

ChatGPT, développé par la société américaine OpenAI et soutenu par Microsoft, a été classé comme l'application grand public ayant connu la plus rapide croissance de l'histoire. (Rédigé par Rachel More, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)