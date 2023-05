S'exprimant lors de AI Forward 2023, un événement organisé à San Francisco par Goldman Sachs Group Inc et SV Angel, M. Gates a déclaré qu'il serait déçu si Microsoft n'était pas dans la course, bien qu'il y ait une chance sur deux pour que le meilleur acteur émerge soit une startup. Il a déclaré qu'Inflection AI, cofondée par l'entrepreneur Reid Hoffman, l'avait impressionné.