Exclusif-Bill Gates va rencontrer Xi Jinping vendredi - sources

par Julie Zhu

HONG KONG, 14 juin (Reuters) - Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, doit rencontrer vendredi le président chinois Xi Jinping durant son voyage en Chine entamé ce jeudi, selon deux sources proches du dossier.

Ce sera la première fois depuis plusieurs années que Xi Jinping rencontre un entrepreneur privé étranger. La rencontre devrait se dérouler en tête-à-tête, selon les deux sources.

Une troisième source a confirmé la rencontre, sans fournir de précisions.

Les sources n'ont pas indiqué de quoi les deux hommes pourraient discuter. Bill Gates a annoncé jeudi sur Twitter être arrivé en Chine, où il ne s'était pas rendu depuis 2019.

Il a indiqué qu'il rencontrerait des partenaires qui ont travaillé avec lui dans le cadre de sa fondation Bill & Melinda Gates.

La fondation Gates et le bureau qui gère les relations presse du gouvernement chinois n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

La dernière rencontre connue entre Bill Gates, qui a quitté le conseil de Microsoft en 2020 pour se consacrer à la philanthropie, et Xi Jinping remonte à 2015, en marge du forum de Boao dans la province de Hainan.

Début 2020, Xi Jinping a écrit une lettre de remerciement à Bill Gates et à la fondation Bill & Melinda Gates pour leur aide dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Chine.

La visite de Bill Gates en Chine intervient après une série récente de voyages dans le pays de dirigeants d'entreprises étrangers après la réouverture de l'économie chinoise en début d'année.

Elle intervient également à quelques jours d'une visite du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken en Chine dans un contexte de fortes tensions entre Pékin et Washington. (Reportage par Julie Zhu à Hong Kong et le bureau de Pékin, avec la contribution de Greg Roumeliotis à New York; rédigé par Brenda Goh; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)