La Fondation Gates promet 7 milliards de dollars pour l'Afrique alors que la guerre en Ukraine détourne l'argent des donateurs

La promesse de la Fondation, qui est en hausse de 40 % par rapport au montant dépensé au cours des quatre années précédentes, ciblera des projets s'attaquant à la faim, aux maladies, à la pauvreté et aux inégalités entre les sexes. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, recevra la plus grande part.

Les groupes humanitaires en Afrique sont aux prises avec le détournement des fonds vers l'Ukraine, et alors que l'invasion de la Russie augmente les prix des marchandises dans le monde entier, ce qui a un impact sur les opérations d'aide.

"Les budgets européens sont profondément affectés par la guerre en Ukraine et donc, en ce moment, la tendance pour l'aide n'est pas à la hausse", a déclaré le milliardaire cofondateur de Microsoft Corp à des journalistes de l'Université de Nairobi lors d'une visite au Kenya.

"Si vous prenez toute l'aide (en Afrique), y compris toute l'aide climatique - nous aurons quelques années où elle diminuera probablement."

Le Kenya et une grande partie de l'Afrique de l'Est subissent leur pire sécheresse depuis quatre décennies.

La sécheresse, aggravée par les conflits et la pandémie de COVID-19, a poussé plus de 10 millions de personnes dans la région "au bord de la crise de la faim", a déclaré cette semaine le groupe de secours chrétien World Vision, basé aux États-Unis. Les Nations Unies disent qu'elles s'attendent à ce que la famine soit déclarée dans certaines parties de la Somalie cette année.

Suite à une rencontre avec le président kenyan William Ruto, Gates a déclaré mercredi que la Fondation allait établir un bureau régional à Nairobi.

"Notre fondation continuera à soutenir des solutions dans les domaines de la santé, de l'agriculture et d'autres domaines critiques - ainsi que les systèmes permettant de les faire sortir des laboratoires et de les transmettre aux personnes qui en ont besoin", a déclaré M. Gates, qui dirige la fondation avec son ex-femme Melinda French Gates, dans un communiqué.

En 2021, la fondation a versé 6,7 milliards de dollars à des œuvres de bienfaisance et la semaine dernière, elle a promis 1,4 milliard de dollars pour aider les petits exploitants agricoles du monde entier à faire face au changement climatique.

