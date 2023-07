M. Erik Brje Ekholm est directeur indépendant de Trimble, Inc. et membre de la Broadband Commission for Sustainable Development, directeur indépendant d'Alibaba Group Holding Ltd, président, directeur général et directeur de Telefonaktiebolaget LM Ericsson et président du Royal Institute of Technology. Il siège au conseil d'administration de Trimble, Inc, Alibaba Group Holding Ltd, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Chalmers Innovation Affiliate Fund AB, Choate Rosemary Hall et The Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. M. Ekholm a été précédemment employé en tant que directeur général par Patricia Industries AB, directeur indépendant par SCANIA AB, directeur indépendant par Husqvarna AB, président, directeur général et directeur par Ericsson AB, président par b-business partners BV, président par Novare Kapital AB, président, directeur général et directeur par Investor AB, président et directeur général par Investor AB (société d'investissement), directeur par Hycliff LLC, associé par McKinsey & Co, Inc. et Principal de N.E.W. Investments LLC, et Président de NASDAQ OMX Group, Inc. Il a également été membre du conseil d'administration de Nasdaq, Inc, Tessera Technologies, Inc, Biotage AB, BorgWarner, Inc, Greenway Health, Inc, Lindorff Group AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson /Mobitex Wireless Data Div/ et WM-data AB. Il a obtenu un diplôme d'études supérieures de la Northeastern University, un diplôme d'études supérieures du Royal Institute of Technology et un MBA de l'INSEAD.

Principales sociétés ERICSSON Chief Executive Officer Royal Institute of Technology Chairman