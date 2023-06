Logitech dévisse : départ inattendu du PDG, Bracken Darrell

Logitech International a annoncé hier soir que son PDG, Bracken Darrell , quittera la société pour saisir une autre opportunité. En Bourse, l'action du spécialiste des périphériques informatiques chute de 8,79% à 52,90 francs suisses et ferme la marche de l'indice suisse, SMI. Sa démission en tant que président, PDG et membre du conseil d'administration de Logitech prenait effet mardi, mais il restera au sein de la société au cours du mois à venir pour assurer une transition en douceur. Bracken Darrell a rejoint Logitech en tant que président en avril 2012 et a pris ses fonctions de président-directeur général en janvier 2013.Conformément au processus de planification de la succession établi par le conseil d'administration, Guy Gecht, membre du conseil d'administration, assumera le rôle de PDG par intérim pendant qu'une recherche globale de candidats internes et externes sera effectuée.