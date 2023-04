Cucinelli affiche une hausse de 33 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre et confirme ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2023

M. Cucinelli a déclaré que la croissance de la demande en Amérique du Nord semblait "de plus en plus structurelle", tandis que la "tendance résolument positive" en Chine se poursuivait et confirmait le potentiel futur de ce marché important pour le groupe.

Le chiffre d'affaires pour les trois mois se terminant en mars s'est élevé à 265,3 millions d'euros (290,6 millions de dollars).

La marque de mode, surtout connue pour ses vêtements en cachemire, a confirmé ses prévisions d'une augmentation des ventes d'environ 15 % cette année.

Cucinelli a déclaré avoir décidé d'implanter un nouveau site de production dans la région italienne des Abruzzes, dans la ville de Penne, connue pour sa tradition de fabrication artisanale, en particulier pour les costumes masculins.

"Nous pensons qu'il existe un grand potentiel de croissance dans ce segment spécifique", a déclaré le groupe dans le communiqué.

(1 dollar = 0,9127 euro)