La marque de mode Brunello Cucinelli signe un accord de licence avec EssilorLuxottica

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La maison de mode italienne Brunello Cucinelli et EssilorLuxottica ont annoncé lundi avoir signé un accord de licence exclusif de dix ans portant sur la conception, la fabrication et la distribution de montures de prescription et de lunettes de soleil sous la marque Brunello Cucinelli.

Ce nouvel accord prendra effet le 1er janvier 2023 et prévoit le lancement d'une première collection au premier trimestre 2024. Il constitue une extension de la collaboration existant entre les deux sociétés depuis 2021, qui a notamment permis le lancement d'une collection capsule exclusive signée par Brunello Cucinelli et Oliver Peoples, une marque d'EssilorLuxottica, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2022 12:09 ET (17:09 GMT)