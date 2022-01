Le groupe de luxe Cucinelli enregistre un bond de 31 % de ses ventes en 2021

Brunello Cucinelli Age : 68 Patrimoine public : 2 182 101 667 USD Principales sociétés : Brunello Cucinelli S.p.A. Biographie : Founder of Brunello Cucinelli SpA, Progetto Digitale Srl and Brunello Cucinelli Hong Kong Ltd., Brunello Cucinelli presently is Executive Chairman for Brunello Cucinelli SpA, Chairman at Teatro Stabile dell'Umbria and Chairman & Chief Executive Officer at Fedone Srl. Mr. Cucinelli is also on the board of Fondazione Altagamma, Cashmere Paris SARL, Cucinelli Brunello Europe SRL and Parmenide SRL and Chairman of Foundation Brunello Cucinelli. » Lire la suite