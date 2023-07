Bruno Lafont est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 5 entreprises différentes et occupe actuellement le poste de président de Lafarge Ciments. Il est également membre du conseil d'administration d'ArcelorMittal SA, de l'École des Hautes Études Commerciales de Paris, de l'Association Française des Entreprises Privées et d'ArcelorMittal International SA, et président du groupe de travail sur l'énergie et le changement climatique de la Table ronde européenne des industriels. Par le passé, Bruno Lafont a occupé le poste d'administrateur de LafargeHolcim Ltd. Président-directeur général de Lafarge SA et Vice-président-directeur général de Lafarge North America, Inc. (tous deux filiales de LafargeHolcim Ltd.), directeur de Locamedia SAS, vice-président d'Entreprises pour l'Environnement et membre du World Business Council for Sustainable Development. Il est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration et de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris.

