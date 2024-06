Ccile Cabanis occupe le poste de Présidente de Livelihoods Fund SICAV SIF et de Présidente de Socit d'Investissement Capital Variable. Elle est également membre du conseil d'administration de 5 autres sociétés. Dans sa carrière antérieure, elle a occupé les postes de Présidente du Conseil de surveillance de 2MX Organic SA, Directrice de Danone CIS Holdings BV, Directrice adjointe des fusions et acquisitions d'Orange SA, Directrice de la logistique et du contrôle interne de L'Oral South Africa et Auditeur interne de L'Oral SA. Elle a obtenu un diplôme de premier cycle à AgroParisTech.

Principales sociétés Société d'Investissement à Capital Variable Président Livelihoods Fund SICAV SIF Président