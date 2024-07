Charoen Sirivadhanabhakdi est un homme d'affaires qui a été à la tête de 28 entreprises différentes. Actuellement, M. Sirivadhanabhakdi occupe le poste de président de TCC Holding Co. Ltd. et de président de Berli Jucker Public Co. Ltd. (une filiale de TCC Holding Co., Ltd.), Président exécutif de Thai Beverage Public Co., Ltd., Président de The Plantheon Co., Ltd., Président de TCC Land Co. Ltd, président de TCC Capital Co. Ltd. et président d'Asset World Co. Ltd. (toutes deux filiales de TCC Land Co. Ltd.), président de North Park Golf & Sports Club Co. Ltd, président de Cristalla Co. Ltd, Président de Southeast Insurance Public Co., Ltd, Président de TCC Trade & Convention Center Co., Ltd, Président de Southeast Group Co. Ltd. et président de TCC Corp. Co. Ltd, Président de TCC Asset World Corp. Ltd, Chairman at Tcc Group Holdings PCL, Chairman of Thai Group Holdings PCL, Chairman at Southeast Life Insurance PCL, Chairman for Asset World Corp. Pcl, président de Fraser & Neave Ltd, président non exécutif non indépendant de Frasers Property Ltd, président de Beer Thai (1991) Co et président de Siriwana Co, Ltd. Il est également membre du conseil d'administration de 23 autres sociétés. Il a précédemment occupé le poste de président de Southeast Capital Co. Ltd, de président du Sangsom Group of Cos, de président de Big C Supercenter Public Co. Ltd, Président de International Beverage Holdings Ltd, Président de TCC Capital Land Ltd et Président de Red Bull Distillery Group of Cos.

Principales sociétés BERLI JUCKER Président TCC Land Co. Ltd. TCC Land Co. Ltd. Real Estate Development Finance TCC Land Co. Ltd. operates as a property development company. It develops commercial and residential properties in Thailand. The firm invests in a wide range of real estate projects covering residential, hospitality, retail, property management, logistics and agro industries. The company is headquartered in Sathorn, Thailand. Président