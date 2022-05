BlackRock et d'autres grands actionnaires de McDonald's se rangent du côté de la société dans la lutte contre Icahn.

Icahn, un milliardaire qui possède environ 50 000 dollars d'actions McDonald's, a nommé deux candidats au poste d'administrateur pour pousser la société à tenir sa promesse, vieille de dix ans, de cesser d'acheter de la viande de porc d'ici la fin de l'année auprès de fournisseurs qui logent les animaux dans des caisses. Il a déclaré que le confinement des porcs dans des caisses pendant leur grossesse est inhumain et a cherché à attirer l'attention sur cette pratique de manière plus générale.

Le fonds indiciel BlackRock, dont la participation de 4,6 % le place au troisième rang des investisseurs de McDonald's, a voté en faveur de l'entreprise, ont déclaré deux personnes au courant du vote.

Vanguard, qui est le plus gros actionnaire de McDonald's, avait également voté certaines de ses actions en faveur des administrateurs de la société, selon des décomptes de votes antérieurs, selon une autre source.

Les investisseurs ont le temps de modifier leur vote jusqu'à l'assemblée annuelle prévue jeudi matin, mais les personnes au courant du vote disent qu'il est très probable que McDonald's l'emporte.

Un représentant de McDonald's a refusé de commenter et un représentant de Icahn n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le vote final mettrait fin, pour l'instant, à une bataille entre l'un des investisseurs activistes les plus prospères d'Amérique et l'une des marques les plus emblématiques du monde sur la façon dont McDonald's s'approvisionne en porc.

McDonald's affirme qu'elle a travaillé pour modifier son approvisionnement en porc et qu'elle se soucie de la santé et du bien-être des animaux dans sa chaîne d'approvisionnement, mais elle a qualifié les demandes d'Icahn de "complètement irréalisables".

Le vote de BlackRock est un coup dur pour Icahn qui avait cherché à faire appel aux grands fonds indiciels, dont Vanguard et State Bourse, car ils s'engagent souvent à accorder une attention particulière aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Il s'est inquiété du fait qu'ils ne donnent pas la priorité au bien-être des animaux.

Les sociétés de conseil en procuration Institutional Shareholder Services et Glass Lewis ont recommandé aux actionnaires de soutenir les administrateurs de la société, arguant que Icahn n'avait pas réussi à présenter des arguments convaincants en faveur du changement et que ses candidats n'avaient pas les qualifications nécessaires pour siéger au conseil d'administration de McDonald.

Mais les deux firmes, dont les recommandations sont largement suivies par les investisseurs, ont déclaré que Icahn avait sensibilisé le public aux droits des animaux.