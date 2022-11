Carl Icahn détient une participation de plus de 8% dans le fabricant de canettes de boisson Crown Holdings -WSJ

Le milliardaire a une participation d'une valeur d'environ 700 millions de dollars, ce qui fait de lui le deuxième plus grand détenteur de la société, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec la question.

Ce développement intervient après que la société ait abaissé la semaine dernière ses prévisions pour 2022 en raison de l'appréciation du dollar américain, de la hausse des coûts énergétiques en Europe et de l'augmentation des charges d'intérêts. Ses actions avaient également glissé de 18 % pour atteindre leur plus bas niveau en plus de deux ans.

La valeur marchande actuelle de l'entreprise est d'environ 8,09 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Carl Icahn et Crown Holdings n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.