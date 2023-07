Aux Etats-Unis, c'est le qualificatif de " raider " qui lui est appliqué. Carl Icahn, de son côté, préfère se faire appeler " actionnaire activiste ", au même titre qu'un Edward Lampert, un Eric Knight ou un Guy Wyser-Pratte. Outre-Atlantique, il est très populaire parmi les petits porteurs. Début 2007, le magazine Fortune ne craignait pas de dire de lui qui si " les actionnaires l'adulent, les dirigeants d'entreprise le détestent ". Selon les estimations de Fortune, les autres actionnaires des entreprises par le capital desquelles il est passé auraient gagné, grâce à lui, 50 milliards de dollars.



Icahn n'a rien du spéculateur anonyme qui attend son heure. Il n'a pas non plus pour habitude de prendre les gens par surprise. Après avoir longuement étudié une société - peu importe son secteur d'activité - et l'évolution de son cours de Bourse, il prend une participation minoritaire. Et il ne tarde pas à prendre contact avec sa direction, ce qui se passe plus ou moins bien : en affaires, Carl Icahn est intraitable, et lorsqu'il a une idée en tête, il entend bien la faire valoir...



En 2007, il a poussé le groupe pharmaceutique US Medimmune dans les bras de son concurrent britannique AstraZeneca. Moyennant une prime de... 50% par rapport au dernier cours précédant l'annonce. Actuellement, il pousse une autre " pharma ", Biogen, à se trouver un acquéreur. A ce jour, ses sociétés de portefeuille sont actives au capital d'une bonne vingtaine de sociétés américaines. Via le fonds activiste suédois Cevian, dont il est actionnaire, Carl Icahn a récemment fait ses premiers pas en Europe,au capital de l'allemand Munich Re - entre autres.



Carl Icahn dispose aujourd'hui (classement Forbe's 2011) d'une fortune estimée à plus de 12,5 milliards de dollars. Un succès qu'il ne doit qu'à lui-même : issue d'une famille modeste, il a étudié un moment la psychologie, puis la médecine, mais c'est en tant que courtier qu'il a commencé sa carrière dans les années 60. Il avait dû emprunter pour se payer sa propre " charge " de trader sur le New York Stock Exchange. Nul doute qu'il a payé ses traites en temps et en heure... A 72 ans, il semble moins décidé que jamais à prendre sa retraite. Il vient d'ailleurs de lancer un blog Icahnreport.com.

Principales sociétés Icahn Associates Holding LLC Chairman ACF Industries LLC Chairman