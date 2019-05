Carl Icahn poursuit Occidental en justice, jugeant "malavisée" l'offre sur Anadarko

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'investisseur activiste Carl Icahn a déposé une plainte en justice contre Occidental Petroleum, qualifiant l'offre de 38 milliards de dollars pour racheter Anadarko Petroleum de "malavisée" et invitant le groupe pétrolier à explorer la possibilité d'une vente dans l'intérêt de ses actionnaires.

Carl Icahn, qui a révélé détenir 1,6 milliard de dollars d'actions Occidental, cherche à obtenir des documents relatifs à l'opération Anadarko dans le cadre de cette plainte en justice déposée dans le Delaware.

Même s'il reconnaît que le rachat est en passe d'être conclu, l'homme d'affaires envisage de faire pression pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire "afin d'élire potentiellement de nouveaux administrateurs pour s'assurer qu'Occidental sera dirigée dans l'intérêt de ses actionnaires à l'avenir, et non dans l'intérêt d'administrateurs et dirigeants semblant plus intéressés par la croissance pour la croissance".

Dans sa plainte, il estime que l'offre sur Anadarko est "extrêmement surévaluée" et mettrait Occidental en danger si les prix du pétrole venaient à chuter. Carl Icahn a également ajouté qu'il serait dans le meilleur intérêt des actionnaires qu'Occidental explore la possibilité de se vendre.

Occidental et Anadarko n'ont pas répondu immédiatement à des demandes de commentaires.

L'action Occidental cédait 0,5%, à 51,8 dollars, en fin de séance à Wall Street tandis qu'Anadarko s'inscrivait en repli de 0,7% à 70,81 dollars.

Occidental avait surenchéri au début mai sur une offre de Chevron de 33 milliards de dollars pour racheter Anadarko. Les actionnaires d'Anadarko doivent recevoir 59 dollars en numéraire et 0,2934 action Occidental par action, soit 76 dollars par action au total. La transaction doit être bouclée au deuxième semestre 2019.

Christopher M. Matthews, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau)

Agefi-Dow Jones The financial newswires