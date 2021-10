Dominion vendra Questar à Southwest Gas dans le cadre d'une transaction de près de 2 milliards de dollars.

Dominion Energy a annoncé mardi qu'elle avait accepté de vendre Questar Pipelines à Southwest Gas Holdings Inc. dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,975 milliard de dollars.

Pour Southwest Gas, l'acquisition marquerait une expansion vers le nord de ses activités dans le domaine du gaz naturel et stimulerait ses activités réglementées.

L'opération, qui devrait être conclue au quatrième trimestre, intervient après que l'investisseur activiste Carl Icahn a envoyé une lettre à Southwest Gas mardi, l'exhortant à renoncer à l'acquisition et à se concentrer sur l'amélioration du cours de son action.

Questar Pipelines est une société de gazoducs interétatiques qui fournit des services de transport et de stockage souterrain en Utah, au Wyoming et au Colorado. Elle est également propriétaire de l'installation de stockage Clay Basin, le plus grand réservoir de stockage souterrain des Rocheuses, selon le site Web de la société. (https://bit.ly/3osJeML)

Southwest Gas fournit du gaz naturel à plus de deux millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels dans la majeure partie de l'Arizona et du Nevada, ainsi que dans certaines parties du nord-est et du sud-est de la Californie, selon le site Web de la société.

Dimanche, Reuters a rapporté en exclusivité que Southwest Gas était en pourparlers avancés pour acquérir Questar, citant des personnes connaissant bien le dossier. (Reportage de Rithika Krishna à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber