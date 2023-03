Icahn exhorte Illumina à dénouer l'accord avec Grail et poursuit sa lutte contre les procurations

Dans sa deuxième lettre adressée aux actionnaires d'Illumina cette semaine, M. Icahn a écrit que "la seule voie à suivre est la cession de Grail".

Illumina a déclaré lundi qu'elle céderait Grail, qu'elle a acheté en 2021, si elle perdait son appel auprès de la Commission européenne, où les régulateurs ont déclaré l'année dernière qu'ils avaient l'intention d'exiger d'Illumina qu'elle annule l'acquisition de 7,1 milliards de dollars.

L'entreprise n'a pas commenté dans l'immédiat la dernière lettre d'Icahn.

M. Icahn, qui détient 1,4 % des parts d'Illumina, a lancé une course aux procurations en début de semaine et cherche à obtenir trois sièges au conseil d'administration de l'entreprise après des semaines de discussions privées avec Illumina qui n'ont pas abouti.

"Nous ne pensons pas qu'il soit possible pour les actionnaires d'Illumina de recevoir la pleine valeur de GRAIL si Illumina poursuit en même temps la procédure d'appel et le processus de cession", a écrit M. Icahn.

Illumina a gagné son procès contre la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui avait tenté de faire valoir que l'opération ne devait pas avoir lieu pour des raisons antitrust.

L'offensive d'Icahn sur Illumina pourrait devenir la course aux procurations la plus médiatisée de l'année, après que Nelson Peltz a mis fin à sa quête d'un siège chez Disney et que Daniel Loeb est parvenu à un accord avec Bath & Body Works. Une poignée d'investisseurs activistes continuent de faire pression sur Salesforce pour qu'elle procède à des changements.