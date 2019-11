XEROX : Carl Icahn détient 4,24% de HP et est favorable au rapprochement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’actionnaire activiste Carl Icahn est favorable au rachat proposé la semaine dernière de HP Inc par Xerox. Il a indiqué au Wall Street Journal qu’il possédait une participation de 4,24% dans le fabricant d’imprimantes et de PC, qui est valorisée environ 1,2 milliard de dollars. Selon Carl Icahn , cette transaction sert au mieux les intérêts des actionnaires des deux groupes, étant donné le potentiel d'économies de coûts - plus de 2 milliards de dollars selon Xerox - et la société issue du regroupement, qui commercialisera un portefeuille plus équilibré d'imprimantes.Xerox a dévoilé une offre de rachat de 33 milliards de dollars, soit 22 dollars par action, dont 17 dollars en numéraire et 0,137 action Xerox par titre HP détenu.